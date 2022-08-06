Bị chính thất đến nhà đánh ghen, tiểu tam đu ban công như phim hành động để chạy tháo thân

Gần đây trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại màn đánh ghen ở Colombia, đang nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý. Cụ thể diễn biến là cô người yêu đến nhà anh bạn trai để đánh ghen. Anh này quyết định để cô bồ đu từ ban công tầng 2 xuống đất để thoát khỏi sự truy đuổi của người yêu.
Video 20:40 06/08/2022

Đan Hạ (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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