Bị 2 con sư tử tấn công, trâu rừng chống trả quyết liệt và thoát chết hy hữu nhờ hành động thông minh

Video ghi lại hình ảnh một con trâu đang ở giữa cuộc giằng co sinh tử với hai con sư tử. Sau một hồi nỗ lực, con vật đã đuổi được hai kẻ săn mồi đi và thậm chí còn dùng cặp sừng của mình tung ra những cú húc mạnh mẽ, rồi sau đó nhanh chóng chạy xuống hồ nước gần đó và tẩu thoát.
Video 06:10 13/10/2023

Bích Thu (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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