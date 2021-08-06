Sốc: Ngô Diệc Phàm bị đánh đập dã man, lăn ra bất tỉnh không rõ sống chết trong tù?

Một đoạn clip được cho là Ngô Diệc Phàm (mặc áo đen) bị đánh đập dã man đến bất tỉnh trong nhà giam khiến netizen xôn xao. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng clip này là giả và chủ nhân hit July bị giam một mình nên không có chuyện bị đánh. Ngoài ra, một số fan còn tinh ý nhận ra đây đoạn clip quay ở nhà tù nước ngoài chứ không phải nơi nam ca sĩ đang ở. Hiện sự việc vẫn gây hoang mang dư luận.
Showbiz 11:11 06/08/2021

Phương Chang (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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