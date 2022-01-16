Quỳnh Thư làm tiểu tam đến dằn mặt chính thất, còn mang cả ảnh nóng giường chiếu ra khoe

Giữa ồn ào bị chỉ trích vì làm tiểu tam giật chồng Diệp Lâm Anh, đoạn clip phim "Sóng xô lẽ phải" do Quỳnh Thư đóng gây sốt mạng xã hội. Trong phim, Quỳnh Thư đóng vai tiểu tam, đã giật chồng người ta còn đến thách thức chính thất, tung ảnh nóng với chồng người ta.
Showbiz 18:43 16/01/2022

Hà My (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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