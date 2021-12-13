Âm nhạc cho buổi đêm: Sống lại kỷ niệm thanh xuân với Ngũ Nguyệt Thiên, Lưu Nhược Anh tại Lễ trao giải TMEA 2021

Tại sân khấu TMEA 2021, khán giả yêu nhạc một lần nữa được đắm chìm trong những giai điệu thân quen, được cất lên bởi những giọng hát quen thuộc từng đồng hành với mình trong bao năm tháng tuổi trẻ. Đặc biệt màn song ca “Sau này” của Lưu Nhược Anh và Ngũ Nguyệt Thiên đã đưa bao người trở lại thời học trò ngây ngô khó quên trước đây.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/am-nhac-cho-buoi-dem-song-lai-ky-niem-thanh-xuan-voi-ngu-nguyet-thien-luu-nhuoc-anh-tai-le-trao-giai-tmea-2021-441078.html