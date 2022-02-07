Khởi động những ngày sau Tết bằng Makeup Look vô cùng tự nhiên và đơn giản ngay thôi

Cách nào để trang điểm nhanh, gọn, lẹ là tiêu chí được nhiều chị em tìm kiếm nhất, đặc biệt đối với những phụ nữ đã lập gia đình hoặc đã đi làm. Cách trang điểm sau vừa tự nhiên nhưng lại không kém phần xinh xắn có thể giúp bạn tiết kiệm được nhiều thời gian và tươi tắn để mang lại may mắn cho năm mới.

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