Cách trị mụn đầu đen bằng một nguyên liệu cực đơn giản: Chị em vào học hỏi ngay thôi!

Mụn đầu đen rất dễ thấy trên da mặt. Mụn đầu đen thường không gây đau nhức hoặc sưng đỏ lên như mụn bọc (mụn mủ). Nhưng nếu bạn nặn mụn đầu đen, chúng có thể tiến triển nặng hơn gây viêm nhiễm và trở thành mụn bọc hoặc mụn mủ. Vậy làm thế nào để loại bỏ được mụn đầu đen?
Khỏe Đẹp 15:00 07/02/2022

Q.Duyên (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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