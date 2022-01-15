Ngư dân chính hiệu hướng dẫn cách lấy phân tôm và chỉ tôm chỉ với chiếc thìa, cách làm cực dễ ai cũng làm được ngay lần đầu

Để làm được cách này, bạn chỉ cần chuẩn bị một chiếc thìa. Sử dụng phần cán của một chiếc thìa để móc vào phần đầu tôm và nhanh chóng loại bỏ phần bên trong. Mỗi lần sơ chế một con tôm chỉ diễn ra trong khoảng 10s.
Khéo Tay 11:05 15/01/2022

Hà My (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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