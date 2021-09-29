Mì xào kim chi cực ngon phiên bản cho người ăn chay, hương vị đậm đà kết hợp cùng nước sốt cay cay chuẩn vị Hàn

Hỗn hợp sốt cay của Hàn kết hợp với kim chi giúp người nội trợ có được đĩa mì chay đậm đà. Món ăn hấp dẫn hơn khi thêm rong biển khô và mè rang. Từ nay bạn không còn phải suy nghĩ phải nấu món ăn chay nào nữa. Với công thức đơn giản và dễ làm bạn đã có thể có ngay món mì cực ngon.

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