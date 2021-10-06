Mê mẩn với món 'bò xào rau xanh' kết hợp cùng hỗn hợp sốt đậm đà thơm ngon, khiến bạn khó lòng mà chối từ

Hỗn hợp sốt đậm đà quyện với thịt bò cùng rau xanh theo mùa là món ăn phù hợp khi dùng với cơm trắng. Bạn yêu nội trợ hãy tham khảo cách làm dưới đây. Các chị mẹ nhanh tay bỏ túi ngay công thức này để có dịp nấu cho cả nhà cùng ăn nhé.

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