'Mê đắm mê đuối' với món 'thịt ba rọi cuộn dứa' chuẩn nhà hàng 5 sao, chị em nội trợ bắt tay vào làm ngay chiêu đãi cả nhà

Nếu vẫn đang phân vân với câu hỏi tối nay ăn gì, bạn có thể học thêm công thức ba rọi cuộn dứa lạ miệng để đãi cả nhà. Chỉ ăn miếng thịt đầu tiến thôi đã khiến gia đình bạn phải mê đắm mê mà muốn ăn thêm.
Khéo Tay 17:00 20/09/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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