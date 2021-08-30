Làm bánh phô mai chocolate không cần lò nướng, tín đồ mê chocolate không thể bỏ qua món này

Không cần đến lò nướng, công thức dưới đây giúp bạn dễ dàng làm được chiếc bánh phô mai mát lạnh trong những ngày làm việc tại nhà. Bánh phô mai chocolate sẽ khiến bạn trở nên mê mẩn và khó mà quên được hương vị ngọt của kem sữa và vị đắng nhẹ của chocolate.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lam-banh-pho-mai-chocolate-khong-can-lo-nuong-tin-do-me-chocolate-khong-the-bo-qua-mon-nay-421280.html