Học làm 'mì trộn thịt bò Hàn Quốc' đậm vị sốt cùng với sợi mì dai dai khiến bạn thích mê ngay lần đầu thử

Mì trộn thịt bò tương đen là món ăn được giới trẻ Hàn Quốc ưa thích. Phần bò nạc vai được áp chảo đậm vị kết hợp với sợi mì dai sẽ khiến bạn phải thích mê ngay lần đầu thử. Áp dụng ngay món ăn này vào thực đơn gia đình bạn để có thể chế biến bất cứ khi nào bạn có thời gian rảnh.
Khéo Tay 23:02 10/09/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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