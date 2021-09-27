Học đầu bếp Nhật làm món 'bánh bông lan sữa chua' mền mịn, thơm ngon ngay từ miếng cắn đầu tiên

Món bánh mang hương vị hấp dẫn với độ xốp, béo ngậy và tan chảy trong miệng. Do sử dụng sữa chua thay thế cho phô mai, bánh có hàm lượng calo thấp. Các chị mẹ hãy trổ tài làm món bánh này làm những ngày cuối tuần để gia đình cùng thưởng thức nhé.
Khéo Tay 14:20 27/09/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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