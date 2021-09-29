Đổi gió làm món 'thịt bò cuốn rau củ' chấm sốt xì dầu đặc biệt cực thơm ngon, chiêu đãi bạn bè vào những dịp gặp mặt thì còn gì bằng

Nếu đã chán các công thức thông thường, bạn có thể "đổi gió" bằng món thịt bò cuốn rau củ kết hợp nước sốt xì dầu đặc biệt. Bạn có thể làm nó bằng cách nướng than cũng sẽ rất ngon. Hãy làm thử món ăn này chiêu đãi cả nhà mình nhé.
Khéo Tay 18:00 29/09/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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