Dễ làm với món 'thịt bò xào dưa leo' hương vị đậm đà và nguyên liệu vô cùng đơn giản cho người ít vào bếp

Thịt bò xào dưa leo là món ăn dễ làm, lại đưa cơm. Chỉ với những nguyên liệu đơn giản, bạn có thể chuẩn bị món ăn này trong khoảng 15 phút. Món ăn có vẻ lạ miệng nhưng đây sẽ là 'trùm cuối' trong thực đơn bữa ăn của gia đình bạn.

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