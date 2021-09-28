Đầu bếp hướng dẫn cách hấp cua hoàng đế ngọt thịt, các tín đồ mê hải sản nhanh tay vào học ngay

Cua hoàng đế là món ngon hấp dẫn nhiều tín đồ hải sản. Bạn có thể tham khảo cách chế biến dưới đây để làm món cua hấp ngon, ngọt. Với công thức từ đầu bếp chuyên nghiệp thì bạn đã không còn lo sợ việc mình làm món cua hấp này không ngon nữa.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dau-bep-huong-dan-cach-hap-cua-hoang-de-ngot-thit-cac-tin-do-me-hai-san-nhanh-tay-vao-hoc-ngay-427440.html