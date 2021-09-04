Công thức salad thịt gà bơ cho bữa cơm cuối tuần thêm hấp dẫn, salad bổ dưỡng thích hợp cho những ngày hè nắng nóng

Thịt ức gà kết hợp với bơ, bắp và trứng luộc mang lại cho gia đình bạn món salad thanh mát, bổ dưỡng, thích hợp trong ngày hè nắng nóng. Các cô nàng đang trong chế độ giảm cân có thể thử qua món này để thay đổi thực đơn trong bữa ăn.
Khéo Tay 12:00 04/09/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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