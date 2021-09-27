Cơm cuộn kiểu Hawaii thơm ngon, lạ mắt cùng với đó là công thức vô cùng đơn giản cho bữa sáng bận rộn

Musubi là món ăn nhẹ phổ biến ở Hawaii (Mỹ), có cách chế biến tương tự cơm nắm rong biển Nhật Bản. Bạn có thể làm món ăn này với một vài nguyên liệu có sẵn cho bữa sáng nhanh gọn. Với công thức đơn giản bạn đã có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian làm những việc khác.
Khéo Tay 18:20 27/09/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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