Cách làm bánh chanh phô mai thay thế bánh kem sinh nhật truyền thống mà không cần dùng đến lò nướng

Hương vị tươi mát của chanh quyện với thơm ngậy của kem phô mai mang lại cho bạn và gia đình món bánh hấp dẫn, đặc biệt là rất dễ làm. Bánh chanh phô mai này có thể tạo thành một chiếc bánh kem xinh xắn dành tặng người người thân yêu trong dịp sinh nhật.

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