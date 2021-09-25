'Bắt trend' với món kẹo đường trong phim 'Trò chơi con mực' đang làm mưa làm gió hiện nay

Kẹo đường dalgona ngọt lịm là món ăn vặt nổi tiếng ở Hàn Quốc, có cách làm đơn giản. Sau khi xem bộ phim chủ đề sinh tồn, nhiều người tự làm và thử sức với trò tách kẹo tại nhà. Các chị em hãy bắt tay vào làm ngay món kẹo đường này để còn bắt kịp trend nhé.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bat-trend-voi-mon-keo-duong-trong-phim-tro-choi-con-muc-dang-lam-mua-lam-gio-hien-nay-426724.html