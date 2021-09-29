Bánh flan caramel thơm ngon, mềm mịn món tráng miệng không thể thiếu cho mỗi gia đình trong mùa giãn cách

Với trứng, sữa và đường, bạn sẽ dễ dàng làm được món bánh flan mềm mịn, không rỗ bề mặt theo công thức truyền thống sau đây. Món ăn này hứa hẹn sẽ mang đến cho bạn và gia đình một món tráng miệng cực kì thơm ngon và bổ dưỡng.
Khéo Tay 15:30 29/09/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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