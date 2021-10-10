Thả dáng trên du thuyền, 'Nữ hoàng nội y' diện bikini cắt xẻ táo bạo, để đàn ông vô tư đụng chạm 'vùng nhạy cảm' để bôi kem chống nắng

Trên du thuyền, "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh đã vô tư để một người khác giới bôi kem chống nắng vào vòng 3 và vào lưng trong khi đang mặc một bộ bikini "thiếu trước hụt sau".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tha-dang-tren-du-thuyen-nu-hoang-noi-y-dien-bikini-cat-xe-tao-bao-de-dan-ong-vo-tu-dung-cham-vung-nhay-cam-de-boi-kem-chong-nang-430000.html