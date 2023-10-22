Nỗ lực lấy cá từ dây phơi quần áo, chú mèo nhận cái kết đắng khi kết thúc bằng một cú lộn nhào xuống đất

Video ghi lại cho thấy một chú mèo cố gắng tóm lấy túi cá đang phơi trên dây phơi quần áo nhưng lại bị lộn nhào xuống đất vừa buồn cười, vừa đáng thương. Sự việc xảy ra tại thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc vào ngày 15/10 vừa qua.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/no-luc-lay-ca-tu-day-phoi-quan-ao-chu-meo-nhan-cai-ket-dang-khi-ket-thuc-bang-mot-cu-lon-nhao-xuong-dat-625667.html