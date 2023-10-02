Gọi cá sấu bằng... "mẹ" rồi ngồi tâm sự, người đàn ông khiến ai nấy "hồn vía lên mây" khi biết lý do... ngán ngẩm

Sự việc được ghi lại tại thị trấn Karjan, bang Gujarat, phía tây Ấn Độ. Người đàn ông say rượu và có hành động cùng lời nói mất kiểm soát, đoạn clip sau khi đăng tải lên mạng xã hội đã nhận về nhiều sự quan tâm chú ý.
Hài Hước 14:48 02/10/2023

Quỳnh Giang (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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