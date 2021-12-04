Gái xinh 'hóng hớt' nghe trộm câu chuyện của cặp đôi bàn bên chia tay và cái kết 'dở khóc dở cười' cho kẻ thích hóng chuyện

Cuộc sống xung quanh chúng ta luôn tồn tại những kẻ thích hóng hớt chuyện của thiên hạ. Cô nàng vô tình nghe được câu chuyện chia tay của cặp đôi bàn kế bên và thế là... chuyện gì đến cũng đến.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/gai-xinh-hong-hot-nghe-trom-cau-chuyen-cua-cap-doi-ban-ben-chia-tay-va-cai-ket-do-khoc-do-cuoi-cho-ke-thich-hong-chuyen-439877.html