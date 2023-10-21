Dù chủ nhà đã đặt một cái bẫy ngay trước cửa ra vào nhưng con chuột lén lút vẫn vượt qua một cách xuất sắc khiến ai cũng ngỡ ngàng

Sự việc được ghi lại vào ngày 14/10, tại Thành phố Đông Hoản, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Chú chuột trong clip đã lách qua khe cửa đột nhập vào bên trong nhà dân khi gặp bẫy chuột nó đã thực hiện một cú nhảy táo bạo, bay qua bẫy và hạ cánh an toàn ở phía bên kia.
Hài Hước 01:15 21/10/2023

Bích Thu (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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