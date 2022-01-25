Đi nhậu về khuya, anh chồng bị nhận 5 roi phạt vì tội hứa lèo lại còn về trễ, đúng là 'nhất vợ nhì trời' chớ dại mà cãi lời vợ các anh chồng nhé!

Đoạn clip vừa hài vừa thương này khiến cộng đồng mạng không khỏi khen tấm tắc vì độ dễ thương. Ấy thế mới thấy vợ lúc nào cũng lo lắng khi mấy anh chồng nhậu về khuya nên chớ làm vợ buồn lòng các anh chồng nhé!

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/di-nhau-ve-khuya-anh-chong-bi-nhan-5-roi-phat-vi-toi-hua-leo-lai-con-ve-tre-dung-la-nhat-vo-nhi-troi-cho-dai-ma-cai-loi-vo-cac-anh-chong-nhe-446466.html