Đang thích thú khám phá công viên đại dương, bé gái 2 tuổi bỏ chạy trong nước mắt trước hành động bất ngờ của cá voi Beluga tinh nghịch, vừa buồn cười vừa thương

Video ghi lại cảnh tượng bé gái 2 tuổi tham quan công viên biển ở miền Bắc Trung Quốc và có trải nghiệm đáng nhớ với con cá voi Beluga tinh nghịch. Trong đoạn video bé gái 2 tuổi đã vừa khóc vừa bỏ chạy khi cá voi Beluga tương tác với cô bé. Theo nhân viên, cá voi không có ý định đe dọa bé gái, mà đó chỉ là một sự tương tác thân thiện.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dang-thich-thu-kham-pha-cong-vien-dai-duong-be-gai-2-tuoi-bo-chay-trong-nuoc-mat-truoc-hanh-dong-bat-ngo-cua-ca-voi-beluga-tinh-nghich-vua-buon-cuoi-vua-thuong-625535.html