Đang thích thú khám phá công viên đại dương, bé gái 2 tuổi bỏ chạy trong nước mắt trước hành động bất ngờ của cá voi Beluga tinh nghịch, vừa buồn cười vừa thương

Video ghi lại cảnh tượng bé gái 2 tuổi tham quan công viên biển ở miền Bắc Trung Quốc và có trải nghiệm đáng nhớ với con cá voi Beluga tinh nghịch. Trong đoạn video bé gái 2 tuổi đã vừa khóc vừa bỏ chạy khi cá voi Beluga tương tác với cô bé. Theo nhân viên, cá voi không có ý định đe dọa bé gái, mà đó chỉ là một sự tương tác thân thiện.
Hài Hước 07:02 21/10/2023

Bích Thu (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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