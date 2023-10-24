Cười ra nước mắt trước cảnh tượng con gà trống thấy bóng mình trong tấm kính đã hăng máu lao đến đánh nhau đến mức kiệt sức

Cảnh tượng vui nhộn này được ghi lại tại tỉnh Songkhla, Thái Lan. Video ghi lại cho thấy con gà trống nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trên kính cửa nên đã kích động và giận dữ tấn công vào tấm kính. Cuộc chiến với chính mình diễn ra gần 3 phút và con gà gần như bị kiệt sức.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cuoi-ra-nuoc-mat-truoc-canh-tuong-con-ga-trong-thay-bong-minh-trong-tam-kinh-da-hang-mau-lao-den-danh-nhau-den-muc-kiet-suc-625869.html