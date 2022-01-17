Ỷ đông hiếp yếu, bầy rồng Komodo liên tục dồn ép nai con vào 'chân tường', nai phi thân xuống biển chạy trốn. Liệu có cơ hội nào sống sót không?

Rồng Komodo là loài bò sát lớn được tìm thấy trên các đảo của Indonesia. Chúng cũng là kẻ săn mồi đầu bảng trong môi trường sinh sống của mình. Dù tính cách có vẻ khá lạnh lùng nhưng ngược với vẻ bề ngoài ấy, chúng có tốc độ chạy khá nhanh và khả năng hạ gục con mồi điêu luyện.

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