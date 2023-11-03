Xem lại camera, chủ nhà ngỡ ngàng khi thấy tên trộm trước khi lấy đi chiếc máy cắt cỏ, tên trộm đã cẩn thận dọn dẹp cỏ ở sân trước và sân

Vụ việc xảy ra tại Thành phố Port Arthur, thuộc hạt Jefferson, bang Texas, Mỹ. Trong video cho thấy người đàn ông này đã trộm đi chiếc máy cắt cỏ của một gia đình và bỏ trốn. Tuy nhiên trước khi rời đi, người này đã cẩn thận dọn dẹp cỏ ở sân trước và sân sau của chủ nhà.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xem-lai-camera-chu-nha-ngo-ngang-khi-thay-ten-trom-truoc-khi-lay-di-chiec-may-cat-co-ten-trom-da-can-than-don-dep-co-o-san-truoc-va-san-628185.html