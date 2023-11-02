Xem camera, mẹ lập tức về nhà khi thấy con gái 5 tuổi ở nhà một mình đang liên tục gọi mẹ và ngồi trên ghế với vẻ chán nản buồn bã

Cảnh tượng xúc động này được ghi lại một gia đình ở Chu Khẩu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Đoạn clip ghi lại cảnh bé gái 5 tuổi ở nhà một mình đang liên tục tìm kiếm rồi gọi mẹ đi làm ở cách xa nhiều kilomet đã thu hút ít nhất 70 triệu người xem. Sau khi thấy con gái qua camera, người mẹ quyết định lái xe suốt 10 tiếng đồng hồ để trở về với con.

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