Xem camera, cô gái rùng mình phát hiện trăn khủng ‘đột nhập’ nhưng bất ngờ hơn khi thấy mèo nhà tát vào đầu con trăn để bảo vệ chủ và đồng loại

Sự việc được ghi lại tại một nhà dân ở tỉnh Samut Prakan, Thái Lan. Video được ghi lại bằng camera giám sát cho thấy một con mèo nhà đã dũng cảm tát vào đầu một con trăn khổng lồ để ngăn nó tấn công mình và 2 con mèo khác.
Đời Sống 00:59 26/09/2023

Bích Thu (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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