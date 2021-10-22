Xe máy xúc như 'quái vật hồ Loch Ness' đi giữa biển nước khiến dân tình không khỏi trầm trồ khen tài xế tinh thần thép

Trời mưa lũ, đường ngập luôn là nỗi sợ hãi của cánh tài xế. Bởi để điều khiển được ô tô đi qua vùng nước ngập nông đã là điều khó khăn, đầy rẫy nguy cơ xe bị thủy kích. Thế nhưng, một tài xế xe máy xúc đã làm được một điều không tưởng khiến cho cư dân mạng trầm trồ.
Đời Sống 19:45 22/10/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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