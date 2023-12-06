Xe buýt nhỏ đã bị tông biến dạng và kẹp vào giữa hai xe tải, khiến 3 người thiệt mạng và 3 người bị thương kinh hoàng

Vụ tai nạn được ghi lại vào ngày 3/12, tại Tất Tiết, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. Hình ảnh ghi lại cho thấy chiếc xe buýt nhỏ bị biến dạng không thể nhận ra khi bị kẹp giữa hai chiếc xe tải. Hậu quả của vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 3 người thiệt mạng và 3 người bị thương.
Đời Sống 05:00 06/12/2023

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Cùng chuyên mục
Xem thêm

Khéo Tay

Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng

Khỏe Đẹp

5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết 5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết

Đời Sống

Thừa kế hơn 11 tỷ đồng từ chồng, người phụ nữ vẫn đứng trước nguy cơ phá sản ở tuổi 72 Thừa kế hơn 11 tỷ đồng từ chồng, người phụ nữ vẫn đứng trước nguy cơ phá sản ở tuổi 72

Hài Hước

Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra

Showbiz

Tình huống dở khóc dở cười, thí sinh Hoa hậu Hòa Bình rơi răng giả ngay trên sân khấu Tình huống dở khóc dở cười, thí sinh Hoa hậu Hòa Bình rơi răng giả ngay trên sân khấu