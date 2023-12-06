Xe buýt nhỏ đã bị tông biến dạng và kẹp vào giữa hai xe tải, khiến 3 người thiệt mạng và 3 người bị thương kinh hoàng

Vụ tai nạn được ghi lại vào ngày 3/12, tại Tất Tiết, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. Hình ảnh ghi lại cho thấy chiếc xe buýt nhỏ bị biến dạng không thể nhận ra khi bị kẹp giữa hai chiếc xe tải. Hậu quả của vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 3 người thiệt mạng và 3 người bị thương.

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