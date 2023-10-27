Vượt ẩu ngay khúc cua, nam thanh niên đi xe máy lao vào xe xe tải rồi văng xuống đường, suýt chút nữa là mất mạng

Hình ảnh ghi lại được cho thấy, một nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy chạy với tốc độ cao khi đi đến khúc cua thì bất ngờ chạy lấn sang làn đường ngược chiều để vượt lên trên chiếc xe tải. Sau đó xảy ra va chạm với một xe tải lưu thông theo hướng ngược lại đi tới.
Đời Sống 11:59 27/10/2023

Bích Thu (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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