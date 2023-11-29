Vừa xi nhan phải, ô tô đột ngột đánh lái sang trái rồi đâm gục xe máy làm tài xế ngã văng xuống đường khiến nhiều người bức xúc

Sự việc được ghi lại vào ngày 20/11, tại một con đường ở Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Hình ảnh ghi lại cho thấy chiếc Volkswagen màu đỏ đang lưu thông trên đường và bật tín hiệu xi nhan rẽ phải nhưng đột ngột đánh lái sang trái và tông trúng một người đàn ông đi xe máy.

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