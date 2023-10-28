Vừa mở cửa, người phụ nữ đứng hình khi bắt gặp cảnh tượng kinh dị ‘quái vật’ lột xác ngay trong nhà mình

Cảnh tượng đáng sợ này được một phụ nữ ở bang Victoria, Úc ghi lại. Được biết trong clip là con nhện lông lá khổng lồ với phần chân dài đang lột xác. Con nhện cựa mình, cọ quậy và sau một vài phút đã có thể rút phần chân của mình ra khỏi lớp vỏ ngoài… nhìn thôi đã thấy rùng mình.

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