Vừa lên tàu điện ngầm, gái xinh đột nhiên cởi sạch quần áo trước bao hành khách và sự thật đằng sau

Hai cô gái đã khiến nhiều hành khách trên tàu điện ngầm sốc nặng khi không ngại ngùng cởi sạch quần áo trên người mình. Thực chất, đây là một đoạn clip quảng cáo của công ty giặt là với mục đích nhấn mạnh thái độ phục vụ nhanh nhẹn, mọi lúc mọi nơi của công ty. Tuy nhiên, cơ quan chức năng đã tiến hành xử phạt vì gây mất trật tự trị an và chưa xin phép chính quyền địa phương dù công ty này cố giải thích các hành khách đều là diễn viên do họ giàn xếp.
Đời Sống 11:02 29/08/2021

Phương Chang (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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