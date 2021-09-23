Vừa đến nơi tổ chức lễ cưới, cô dâu bất ngờ ‘bỏ của chạy lấy người’, biết được nguyên nhân thật sự khiến ai cũng phải bật cười

Đoạn clip hài hước trong đám cưới ở Thiểm Tây (Trung Quốc) nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Khi cô dâu vừa bước xuống kiệu hoa đã bị hội bạn chú rể chặn lại thực hiện hành động náo hôn.

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