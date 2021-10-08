Vừa chào đời chưa đầy 4 phút, linh dương con đã phô diễn tốc độ 'thần sầu' trước đàn linh cẩu háu đói và cái kết chóng mặt cho bầy đi săn

Chỉ mới học cách bước đi sau 4 phút chào đời nhưng linh dương đầu bò con đã trốn thoát ngoạn mục trước màn truy đuổi của đàn linh cẩu. Liệu linh cẩu có bắt được con mồi?

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