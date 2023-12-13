Vụ cướp chấn động có 1-0-2, đấm nhân viên cửa hàng chảy máu, tên cướp vội vàng an ủi rồi xin lỗi trước khi rời đi

Hình ảnh ghi lại cho thấy sau khi đấm nam nhân viên cửa hàng chảy máu, tên cướp dừng lại an ủi nam nhân viên đang hoảng sợ bằng cách vòng tay qua người và dùng khăn giấy để ngăn máu chảy ra từ môi nạn nhân.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-cuop-chan-dong-co-1-0-2-dam-nhan-vien-cua-hang-chay-mau-ten-cuop-voi-vang-an-ui-roi-xin-loi-truoc-khi-roi-di-637026.html