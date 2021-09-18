Vô tư đi lên tầng 16, người phụ nữ 'tá hỏa' nhận ra mình bỏ quên 'bạn đồng hành', 'thở phào' khi không xảy ra tai nạn

Đoạn video ghi lại cảnh người phụ nữ vào thang máy để đi lên tầng 16. Song, cô không để ý con chó của mình vẫn ở ngoài thang máy. Khi thang máy di chuyển, con chó bất ngờ bị treo lơ lửng và đập đầu vào cửa nhiều lần bởi dây dắt vẫn buộc ở cổ. Phải mất vài phút, một người qua đường mới giải thoát được và ôm vào ngực chờ người chủ trở lại.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vo-tu-di-len-tang-16-nguoi-phu-nu-ta-hoa-nhan-ra-minh-bo-quen-ban-dong-hanh-tho-phao-khi-khong-xay-ra-tai-nan-425218.html