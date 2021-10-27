Vô tình dẫm phải rắn hổ người phụ nữ la thất thanh ở cây xăng và hành động kì lạ của con rắn khiến ai nấy cũng bất ngờ

Cụ thể, một con rắn hổ mang đã trườn khỏi động cơ của chiếc xe máy rồi rơi xuống đất. Ngay sau đó, nó bò về phía nữ nhân viên đang đứng bơm xăng. Chỉ đến khi dẫm phải con rắn, nữ nhân viên mới hoảng hốt, lập tức nhảy ra xa. Con rắn hổ mang sau đó đã bò đến một chiếc xe máy khác đang đổ xăng ở phía đối diện.
Đời Sống 09:30 27/10/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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