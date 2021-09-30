Võ sĩ người Mỹ giành chiến thắng Knock-out chỉ mất 25 giây, sau khi tung cú đá vào đầu đối thủ như sút bóng

Tận dụng sơ hở trong việc ra đòn của Chad Johnson, Jordan Heiderman đã nhanh tay bắt chân đối thủ rồi tung ra một cú đấm bồi khiến Johnson ngã nhào xuống sàn đấu. Sau đó, Heiderman liền tung ra một cú đá cực mạnh trúng vào đầu võ sĩ người Mỹ.
Đời Sống 15:30 30/09/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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