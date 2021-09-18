Võ sĩ Mỹ ra đòn tàn bạo hạ 'knock-out' kẻ được mệnh danh là 'khổng lồ xanh' khiến anh ta phải choáng váng gục ngã

Cụ thể, sau khi tung ra một cú đấm vòng cung cực mạnh khiến đối thủ choáng váng, Josh Quinlan nhanh chóng lao lên bồi thêm 12 cú đấm khác khiến Logan Urban mất sức chiến đấu. Lúc này, trọng tài buộc phải can thiệp và công nhận chiến thắng knock-out cho võ sĩ người Mỹ.
Đời Sống 18:15 18/09/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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