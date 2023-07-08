Video: Ba người tử vong thương tâm trong ngôi nhà cháy ở Hà Nội, hiện trường khói đen, lửa bốc gây gây ám ảnh

Khoảng hơn 5 giờ sáng 7/8, tại ngõ Thổ Quan, Khâm Thiên (Đống Đa, Hà Nội) người dân phát hiện ngôi nhà 4 tầng bốc cháy liền thông báo đến cơ quan chức năng. Khói tỏa mùi khét lẹt, tràn ra phố Khâm Thiên, cách ngôi nhà khoảng 40 m.
Đời Sống 17:00 08/07/2023

Hạ Nhiên (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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