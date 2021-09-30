Vì quá nhập tâm vào thế giới ảo, gái xinh mặc váy 'cũn cỡn' suýt 'lộ hàng' khiến anh chàng kế bên mặt 'nóng ran'

Cô gái xinh đẹp suýt ngã sấp mặt vì quá nhập tâm vào thế giới ảo khi sử dụng chiếc kính 3D. Vậy nên, người dùng cần phải có một sự chuẩn bị kỹ càng, đặc biệt về điểm tựa, nếu không muốn rơi vào tình huống dở khóc, dở cười và tránh bị “lộ hàng”.
Đời Sống 12:32 30/09/2021

Minh Thư (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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