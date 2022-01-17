Vào nhà mà 'không xin phép', rắn hổ mang chúa hoang mang khi bị chó Pitbull lực lưỡng 'hỏi thăm' cực gắt

Đoạn video đã ghi lại cảnh chú chó Pitbull hung hăng lap vào tử chiến với rắn hổ mang khi bất ngờ phát hiện rắn bò vào sân nhà. Quyết không để kẻ 'không mời mà đến' này đột nhập gia cư, Pibull liều mình cắn chết con rắn kịch độc. Nhưng liệu kết quả sẽ như thế nào?
Đời Sống 11:30 17/01/2022

An Nhiên (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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